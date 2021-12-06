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Происшествия6 декабря 2021 13:33

В Тульской области одна иномарка подтолкнула другую и улетела в кювет

ДТП произошло среди бела дня
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области одна иномарка подтолкнула другую и улетела в кювет

В Тульской области одна иномарка подтолкнула другую и улетела в кювет

Фото: материалы пресс-служб

4 декабря в 12.45 на 9-м километре автодороги «Чекалин — Суворов — Ханино» на территории Суворовского района молодой человек 1997 года рождения за рулем Chevrolet Lanos совершил попутное столкновение с автомобилем Nissan Almera под управлением 67-летнего мужчины, после чего въехал к кустарник на обочине.

В результате ДТП 35-летний пассажир Chevrolet был госпитализирован с различными травмами. Сам водитель, спровоцировавший аварию, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.