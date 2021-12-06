За неделю в Тульской области поймали 65 пьяных автолюбителей

За другие нарушения Правил дорожного движения составили 8 793 протоколов Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за прошедшую неделю с 29 ноября по 5 декабря сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили и пресекли 69 908 нарушений Правил дорожного движения. В том числе:

- 60 411 водителей были задержаны за превышение скорости и выезд на полосу встречного движения;

- 36 автомобилистов нарушили требования перевозки детей;

- 135 нарушителей не пропустили пешеходов или других участников дорожного движения;

- 455 пешеходов нарушили ПДД;

- 13 автомобилистов находились за рулем без прав управления транспортными средствами.

За другие нарушения Правил дорожного движения составили 8 793 протоколов. Кроме того, 207 транспортных средств отправились на штрафстоянку.

Помимо этого, были задержаны 65 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 41 из них привлечены к административной ответственности, еще 24 - от освидетельствования отказались.

Напоминаем, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение водителю грозит уже уголовное наказание со штрафом от 200 до 300, лишением свободы до двух лет или назначением исправительных работ до 480 часов. Водительские права забираются всегда, вне зависимости от назначенного наказания.

Также об обнаружении в темное время суток на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения следует незамедлительно сообщать в дежурную часть ДПС ГИБДД по телефонам:

- по Туле: 32-45-00 или 32-45-02.

- по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

Кроме того, туляки могут сообщить о пьяных водителях на горячую линию ГИБДД. В ведомстве начинает работу специальная горячая телефонная линия «Нетрезвый водитель». Все сигналы будут оперативно отработаны сотрудниками полиции. Сообщить о правонарушении можно по номерам 32-38-38 или +7-999-374-36-13 (WhatsApp, Viber).