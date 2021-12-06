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Общество6 декабря 2021 11:36

В Тульской области 7 декабря ожидается гололедица

Спасатели объявили метеопредупреждение
Елена Иргиз
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В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения

Фото: Алексей ФОКИН

По прогнозам синоптиков в Тульской области 7 декабря ожидается местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, в отдельных районах слабый гололед.

Спасатели рекомендуют при гололедице:

- водителям быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, особенно при движении по мостам, эстакадам, многоуровневым развязкам, а также вблизи остановок общественного транспорта и пешеходных переходов;

- пешеходам при гололедице лучше не надевать обувь на высоком каблуке, а верхняя одежда должна быть свободна и не затруднять обзор, также рекомендуется идти по песку, который рассыпают на улицах, обходить места с наклонной поверхностью и обледенелые участки.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».