Под Тулой в столкновении «Киа» и «Уаза» погибли два человека

Личности погибших устанавливаются Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области на трассе произошло смертельное ДТП. Погибло два человека.

По данным ГИБДД, около 13:15 на 25 километре трассы «Тула-Белев» около деревни Садки мужчина, будучи за рулем «Киа Сид», не справился с управлением, от чего машина вылетела на полосу встречного движения. Там «Киа» столкнулась с «Уаз Патриот», которым управлял 36-летний мужчина.

В результате столкновения водитель и пассажир «Киа» от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель «Уаза» и его 35-летний пассажир с различными повреждениями доставлены в больницу. Личности погибших устанавливаются.