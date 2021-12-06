Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 12:15

Под Тулой в столкновении «Киа» и «Уаза» погибли два человека

Авария случилась днем 6 декабря
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Личности погибших устанавливаются

Личности погибших устанавливаются

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области на трассе произошло смертельное ДТП. Погибло два человека.

По данным ГИБДД, около 13:15 на 25 километре трассы «Тула-Белев» около деревни Садки мужчина, будучи за рулем «Киа Сид», не справился с управлением, от чего машина вылетела на полосу встречного движения. Там «Киа» столкнулась с «Уаз Патриот», которым управлял 36-летний мужчина.

В результате столкновения водитель и пассажир «Киа» от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель «Уаза» и его 35-летний пассажир с различными повреждениями доставлены в больницу. Личности погибших устанавливаются.