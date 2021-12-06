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Происшествия6 декабря 2021 11:13

Житель Чернского района убил сожительницу лопатой

Преступление было совершено из ревности
Елена Иргиз
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Фото с места преступления

Фото с места преступления

Фото: материалы пресс-служб

Следователи в Чернском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, убившего свою подругу. Мужчина совершил преступление по пьянке.

Как выяснило следствие, 4 декабря 2021 года в частном доме в деревне Соловьевка 43-летний местный житель, будучи пьян, приревновал свою 47-летнюю сожительницу и избил ее черенком от лопаты, нанеся множество ударов по голове. От травм женщина умерла на месте преступления.

Мужчину задержали. Следствие продолжается. За такое убийство жителю Чернского района грозит до 15 лет колонии.