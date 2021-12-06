Житель Чернского района убил сожительницу лопатой

Фото с места преступления Фото: материалы пресс-служб

Следователи в Чернском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, убившего свою подругу. Мужчина совершил преступление по пьянке.

Как выяснило следствие, 4 декабря 2021 года в частном доме в деревне Соловьевка 43-летний местный житель, будучи пьян, приревновал свою 47-летнюю сожительницу и избил ее черенком от лопаты, нанеся множество ударов по голове. От травм женщина умерла на месте преступления.

Мужчину задержали. Следствие продолжается. За такое убийство жителю Чернского района грозит до 15 лет колонии.