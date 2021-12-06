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Общество6 декабря 2021 8:52

Назначен новый директор тульского госцирка: им стала Светлана Олейникова

Об этом сообщается на сайте Росгосцирка
Игорь КОПЫТОВ
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Назначен новый директор тульского госцирка: им стала Светлана Олейникова

Назначен новый директор тульского госцирка: им стала Светлана Олейникова

Фото: Алексей ФОКИН

Светлана Олейникова до данного назначения занимала пост заместителя директора по работе со зрителями в цирке Екатеринбурга. Ранее Олейникова работала в детских развлекательных учреждениях, реализовывала проекты в Германии.

Специалист окончила Алтайскую госакадемию культуры и искусств, а в настоящее время обучается в Институте государственной службы и управления РАНХиГС по магистерской программе «Управление в сфере культуры, образования и науки».