Назначен новый директор тульского госцирка: им стала Светлана Олейникова Фото: Алексей ФОКИН

Светлана Олейникова до данного назначения занимала пост заместителя директора по работе со зрителями в цирке Екатеринбурга. Ранее Олейникова работала в детских развлекательных учреждениях, реализовывала проекты в Германии.

Специалист окончила Алтайскую госакадемию культуры и искусств, а в настоящее время обучается в Институте государственной службы и управления РАНХиГС по магистерской программе «Управление в сфере культуры, образования и науки».