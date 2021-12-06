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Спорт6 декабря 2021 8:21

Тульская спортсменка за победу на чемпионате России по боксу получила автомобиль

В Челябинске определились кандидатки на попадание в состав сборной России на предстоящем в мае 2021 года чемпионате мира
Игорь КОПЫТОВ
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Тульская спортсменка за победу на чемпионате России по боксу получила автомобиль

Тульская спортсменка за победу на чемпионате России по боксу получила автомобиль

Фото: соцсети

Впервые в турнире приняли участие 180 спортсменок из 48 регионов страны. Впервые бои состоялись в 12 весовых категориях, согласно новым правилам, введенным в этом году Международной ассоциацией бокса. По итогам финальных поединков, среди обладательниц золотых медалей в весовой категории до 57 кг оказалась тулячка Дарья Абрамова.

Также впервые в истории чемпионатов России по боксу среди женщин золотые медалистки получили в подарок автомобили «Шевроле-Кобальт».