Тульская спортсменка за победу на чемпионате России по боксу получила автомобиль Фото: соцсети

Впервые в турнире приняли участие 180 спортсменок из 48 регионов страны. Впервые бои состоялись в 12 весовых категориях, согласно новым правилам, введенным в этом году Международной ассоциацией бокса. По итогам финальных поединков, среди обладательниц золотых медалей в весовой категории до 57 кг оказалась тулячка Дарья Абрамова.

Также впервые в истории чемпионатов России по боксу среди женщин золотые медалистки получили в подарок автомобили «Шевроле-Кобальт».