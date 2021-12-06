Житель Новомосковска задолжал по налогам более 100 тысяч рублей и ему запретили выезжать за границу Фото: материалы пресс-служб

В Туле судебные приставы запретили должнику выезд за границу, и тогда он заплатил налоги.

Житель Новомосковска задолжал по налогам и взысканиям имущественного характера более 100 тысяч рублей. 34-летний мужчина не желал оплачивать свои долги, хотя его предупредили о последствиях такого нарушения. Тогда приставы обратились в суд, который запретил мужчине выезжать за границу.

Поняв, что его отпуск за рубежом под угрозой срыва, житель Новомосковска сразу же заплатил все налоги и взыскания.