Кому в Туле отключат электричество 7 декабря

Отключения связаны с различными видами работ Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 7 декабря, в Туле отключат электроэнергию по ряду адресов. Это связано с различными работами:

- текущий ремонт электрооборудования;

- установка узла учёта;

- обрезка деревьев;

- перетяжка проводов и др.

Так, с 9:00 до 18:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Лейтейзена, 6;

- ул. К. Цеткин, 2, 3;

- Красноармейский пр-т, 15;

- ул. Пролетарская, 22, 22-а, 22-г, 39;

- ул. Епифанская, 29;

- ул. Чапаевва, 34;

- ул. Степанова, 27;

- ул. Мелиховская 6, 8,18, 24;

- Московское ш., 45-53 (нечет), 62-76 (четн.), 71, 78-а, 82;

- ул.Серпуховская 1-21 (нечет.);

- ул. Рязанская, 1;

- ул. 2-я Волоховская, 32;

- пр-т Ленина, 101;

- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.);

- ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.);

- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.);

- ул. Коксовая, 1, 2;

- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а;

- ул. Подъёмная, 1-14;

- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.);

п. Косая Гора:

- Орловское ш., 99-141 (нечётн.).