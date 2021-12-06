Кому в Туле отключат электричество 7 декабря

Отключения связаны с различными видами работ
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 7 декабря, в Туле отключат электроэнергию по ряду адресов. Это связано с различными работами:
- текущий ремонт электрооборудования;
- установка узла учёта;
- обрезка деревьев;
- перетяжка проводов и др.
Так, с 9:00 до 18:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:
- ул. Лейтейзена, 6;
- ул. К. Цеткин, 2, 3;
- Красноармейский пр-т, 15;
- ул. Пролетарская, 22, 22-а, 22-г, 39;
- ул. Епифанская, 29;
- ул. Чапаевва, 34;
- ул. Степанова, 27;
- ул. Мелиховская 6, 8,18, 24;
- Московское ш., 45-53 (нечет), 62-76 (четн.), 71, 78-а, 82;
- ул.Серпуховская 1-21 (нечет.);
- ул. Рязанская, 1;
- ул. 2-я Волоховская, 32;
- пр-т Ленина, 101;
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.);
- ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.);
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.);
- ул. Коксовая, 1, 2;
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а;
- ул. Подъёмная, 1-14;
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.);
п. Косая Гора:
- Орловское ш., 99-141 (нечётн.).