В Туле на улице Халтурина разобрали новый детский сад

Фото: Святослав Размыслов

В социальных сетях жители удивились, зачем разбирают новый детский сад, построенный полгода назад. Как оказалось, подрядчик не выполнил нормы застройки и технического задания, и теперь контракт с ним расторгнут, а здание он демонтирует за свой счет.

Как рассказали в городской администрации, для обеспечения местами детей из этого микрорайона был заключен новый контракт на поставку модульного детского сада, который расположен прямо по соседству. В данный момент продолжается подготовка к осуществлению образовательного процесса.

— В целях создания дополнительных дошкольных мест для детей от 1 до 3 лет МБОУ «Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.» в 2020 году в результате конкурсных процедур был заключен контракт на приобретение модульного детского сада на 45 мест, - добавили в пресс-службе администрации.