В Тульской области рыбак поймал амура весом 23 килограмма

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Результатами удачной рыбалки москвич Иван Гурылев поделился в соцсетях. Помимо 23-килограммового амура удалось поймать сазана, судака и другую мелкую рыбу. Как отметил мужчина, на одном из водоемов Тульской области он нашел завал глубиной около пяти метров. Там рыбак рассчитывал поймать сома, однако на крючок попался амур, которого пришлось выпутывать из завала больше получаса.

О том, где именно можно поймать такую крупную рыбу, мужчина не ответил.

«Сейчас не принято рассказывать, где поймал рыбу. Как только узнают, сразу будет там куча народу, и сети понаставят. Нельзя об этом рассказывать», — отметил Иван.

Он также отметил, что охота была интересной. Однако на малых реках Тульской области было много коряг, поэтому шли сплавом. Вместе с тем мужчина предупредил других рыбаков, что уже появились закраины.