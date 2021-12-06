В Туле пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление. Фото: Арина Воронцова.

С 10 по 20 декабря в преддверии праздников пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление. Принять участие могут организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели.

В конкурсе предусмотрено несколько номинаций — отдельно для торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов, предприятий торговли, общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, а также для нестационарных торговых объектов.

Итоги конкурса во всех номинациях подведут и опубликуют до 27 декабря, а победители получат призы и дипломы.