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Происшествия6 декабря 2021 6:50

В Туле из горящей квартиры спасли пятерых детей

Пожар случился днем 5 декабря на улице Станиславского
Елена Иргиз
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской области с места происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области с места происшествия

Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о том, что горит многоквартирный жилой дом, поступило спасателям около 11:30. К месту происшествия выехали три пожарных расчета и автолестница.

С огнем удалось справиться к 11:57. Из дома эвакуировали 12 человек, 5 из них - дети. В результате возгорания в квартире обгорели обои и закоптился потолок. Причина пожара выясняется.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области с места происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области с места происшествия

Фото: материалы пресс-служб