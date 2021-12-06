В Туле из горящей квартиры спасли пятерых детей

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о том, что горит многоквартирный жилой дом, поступило спасателям около 11:30. К месту происшествия выехали три пожарных расчета и автолестница.

С огнем удалось справиться к 11:57. Из дома эвакуировали 12 человек, 5 из них - дети. В результате возгорания в квартире обгорели обои и закоптился потолок. Причина пожара выясняется.