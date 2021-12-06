В «Ясной Поляне» к 80-летию обороны Тулы открылась выставка «Возвращенные имена»

После экспозиции в Туле, выставка посетит еще 80 городов России Фото: материалы пресс-служб

В «Ясной Поляне» открылась выставка «Возвращенные имена». Ее организовал сам музей-усадьба, Тульское региональное отделение Союза машиностроителей и военно-исторический поисковый клуб «Славный».

Фото: правительство Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Среди материалов выставки - предметы самого музея-усадьбы и находки военно-исторического поискового клуба «Славный».В их числе и дневник политрука Ивана Астахова, в котором были данные о нескольких тайниках, где красноармейцы закопали знамена, документы и личные вещи, чтобы они не достались врагу. Эти находки раскрывают ранее не известные факты о боях и судьбе красноармейцев.

Фото: правительство Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Также поисковики передали Музею обороны Тулы знамя 278 стрелковой дивизии, которое отряд нашел в августе этого года. Знамя станет одним из главных экспонатов музея, который откроется в парке «Патриот» 6 декабря.

Фото: правительство Тульской области Фото: материалы пресс-служб

После экспозиции в Туле, выставка посетит еще 80 городов России. Она будет сопровождаться показом моноспектакля «Скажи мне правду о войне», который был написан на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.