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Происшествия5 декабря 2021 12:39

В Туле женщина нашла банковскую карту и сходила с ней в магазин, потратив 963 рубля

Полиция задержала злоумышленницу
Елена Иргиз
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Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле женщина нашла банковскую карту и сходила с ней в магазин, потратив 963 рубля. Полиция вычислила злоумышленницу.

По предварительной информации, карту потеряла 47-летняя жительница Косой Горы. Когда ей пришло сообщение о списании денег, женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что карту нашла 39-летняя местная жительница и оплатила ей покупки в магазинах. Полиция задержала женщину. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.