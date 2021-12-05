Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: Алексей ФОКИН

В Туле женщина нашла банковскую карту и сходила с ней в магазин, потратив 963 рубля. Полиция вычислила злоумышленницу.

По предварительной информации, карту потеряла 47-летняя жительница Косой Горы. Когда ей пришло сообщение о списании денег, женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что карту нашла 39-летняя местная жительница и оплатила ей покупки в магазинах. Полиция задержала женщину. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.