Кому в Туле отключат электричество 6 декабря: список адресов

Электроэнергию отключат с 9:00 до 17:00 Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 6 декабря, часть Тулы останется без электроэнергии из-за проводимых работ. В том числе запланированы:

- текущий ремонт электрооборудования;

- обрезка деревьев;

- перетяжка проводов, вводов;

- замена деревянной опоры на ж/б;

- установка узла учета и др.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38;

- ул. Бакунина, 1;

- ул. Каракозова, 5, 11-27, 77-а (БССС № 238), 79;

- ул. Декабристов, 3, 4, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.);

- ул. Марата, 119, 119-а, 121, 123;

- ул. Степанова, 144, 146, 148, 150, 154, 35, 35-а;

- ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-32 (чётн.);

- пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а;

- ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.);

- ул. Тесницкая, 3, 7, 9, 6, 21;

- ул. Кап. Громова, 66;

- 18-й пр-зд, 23-55;

- 1-й Тесницкий пр-зд, 5;

- ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 1-18, 13-а;

- 2- Тесницкий пр-зд, 2, 5, 6, 8;

- Красноармейский пр-т, 13, 13-а, 15;

- ул. К. Цеткин, 6;

- ул. Галкина, 31-а;

- ул. М. Расковой, 22;

- ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.);

- пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.);

- ул. Нестерова, 13-27 (нечётн.), 14-24 (чётн.);

- ул. Осипенко, 1-10, 15;

- ул. Белинского, 1-13 (нечётн.), 6-12 (чётн.);

- ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.);

- 1-й и 4-й Горельские пр-ды;

- ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.);

- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.);

- 3-й Горельский пр-д, 1-10;

- 5-й Горельский пр-д, 6, 7.

п. 1-й Западный:

- ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.);

- ул. Никитина, 8, 10;

- ул. Овражная, 2-26;

- ул. Зелёная, 6.

п. Толстовские дачи:

- ул. Л. Толстого, 116, 118-а, 74-108, 122-162 (чётн.), 144, 112, 120, 162-а, 93-а, 81-б, 71-95 (нечётн.).