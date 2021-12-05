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Общество5 декабря 2021 6:25

Дежурный в Туле: куда обращаться жителям и гостям города в случае ЧС

Каждые выходные за порядком следят представители городской администрации
Елена Иргиз
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В случае любой чрезвычайной ситуации звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу

В случае любой чрезвычайной ситуации звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 5 декабря, за порядком в городе следит начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Кузнецов Виктор Александрович.

В случае любой чрезвычайной ситуации и по различным вопросам туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного телефона).