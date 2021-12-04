Фото группы "Подслушано Ефремов"
В Ефремове фура врезалась в частный жилой дом на улице Красноармейской. ДТП произошло поздним вечером 3 декабря.
По свидетельству очевидцев, разместивших фото в социальных сетях, фура перевернулась и легла на бок. К счастью, пострадавших и погибших в инциденте нет.
В комментариях жители города пишут, что такая авария с грузовиком происходит не впервые в этом месте. Уже были столкновения в августе и сентябре 2021 года.
«Никогда такого не было и вот опять», - отмечают местные жители.