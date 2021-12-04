Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 декабря 2021 6:26

Кто проследит за порядком в Туле 4 декабря

В городе круглосуточно дежурит администрация
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 4 декабря, за порядком в городе следит начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Максим Николаевич Колычев.

В случае любой чрезвычайной ситуации и по различным вопросам туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного телефона).