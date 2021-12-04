Где в Туле 6 и 7 декабря ограничат движение транспорта

Это делается для безопасности дорожного движения Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 6 и 7 декабря ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных 80-летию обороны города. Это делается для безопасности дорожного движения, сообщает городская администрация.

Так, запрещается проезд любого транспорта, его остановка и стоянка:

- 23:00 5 декабря до 12:00 6 декабря 2021 года на площади Победы и прилегающих территориях;

- с 23:00 6 декабря до 13:00 7 декабря 2021 года на парковке на ул. Болдина вдоль Славянского бульвара;

- с 00:00 до 11:00 6 декабря на парковке по проспекту Ленина (четная сторона) в районе общественного пространства, посвященного 80-летию обороны Тулы.

Кроме этого, 6 декабря будет ограничено движение всех транспортных средств с 9:00 до 11:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.