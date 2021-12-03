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Происшествия3 декабря 2021 12:12

В Чернском районе на трассе в массовом ДТП пострадали три человека

Авария произошла днем 2 декабря
Елена Иргиз
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В Чернском районе на трассе в массовом ДТП пострадали три человека

В Чернском районе на трассе в массовом ДТП пострадали три человека

Фото: материалы пресс-служб

По данным тульской Госавтоинспекции, около 14:30 на 299 километре трассы М-2 «Крым» 35-летняя женщина, будучи за рулем «Iveco Stralis», с полуприцепом «МАЗ», выехала на полосу встречного движения, где ее автомобиль столкнулся с «Hyundai Grand Starex», которым управлял 52-летний мужчина. Затем оба автомобиля врезались в грузовик «Scania G4X200», а потом «Hyundai» скатился в кювет.

В результате массового завала пострадали пассажиры «Hyundai»: 49-летняя и 45-летняя женщины и 52-летний мужчина. Им оказали медицинскую помощь.

Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: материалы пресс-служб