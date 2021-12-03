В Туле женщина нашла в магазине кошелек и забрала его себе

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия Фото: Алексей ФОКИН

В полицию обратился 50-летний туляк, который рассказал, что забыл кошелек с деньгами, документами и банковскими картами в одном из местных магазинов. Обнаружив пропажу, мужчина вернулся, однако кошелька там уже не было.

Выяснилось, что находкой хотела воспользоваться 61-летняя нигде не работающая местная жительница. Она пришла в магазин, увидела оставленный кошелек и забрала его себе. В совершенном женщина призналась, кошелек также нашли при ней.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.