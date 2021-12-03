Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 декабря 2021 11:36

Житель Ефремова зарубил знакомого топором и теперь сядет на 13 лет

Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина забил приятеля топором

Мужчина забил приятеля топором

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Ефремова убил своего знакомого и теперь сядет на 13 лет. Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд.

Выяснилось, что 30 августа 2021 года 47-летний местный житель выпивал со своим 31-летним знакомым. В какой-то момент вспыхнула пьяная ссора, и обвиняемый схватил топор и ударил своего оппонента несколько раз по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд приговорил жителя Ефремова к 13 годам колонии строгого режима.