Житель Ефремова зарубил знакомого топором и теперь сядет на 13 лет

Мужчина забил приятеля топором Фото: Алексей ФОКИН

Житель Ефремова убил своего знакомого и теперь сядет на 13 лет. Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд.

Выяснилось, что 30 августа 2021 года 47-летний местный житель выпивал со своим 31-летним знакомым. В какой-то момент вспыхнула пьяная ссора, и обвиняемый схватил топор и ударил своего оппонента несколько раз по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд приговорил жителя Ефремова к 13 годам колонии строгого режима.