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Общество3 декабря 2021 11:15

В Тульской области ищут потомков погибших красноармейцев

Елена Иргиз
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Фото: администрация Тулы

Фото: администрация Тулы

Новомосковское Тульской области местное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ (НТОМО ОООВ ВС РФ) ищет потомков героев Великой Отечественной войны.

Сохранились только их довоенные адреса, возможны ошибки при написании.

Телефон для связи 8-910-947-93-35 Шулковский Владимир Юрьевич.

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов

Список погибших бойцов