В Новомосковске двое подростков нашли банковскую карту и сходили с ней в магазин

Подростки потратили с карты 2 270 рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске двое подростков нашли потерянную банковскую карту и потратили с нее 2 270 рублей.

Выяснилось, что карту ранее потеряла 15-летняя девочка из того же города. Ее мать обратилась в полицию, когда узнала, что с карты дочери списали деньги.

Оперативники быстро нашли тех, кто потратил чужие деньги. По предварительным данным, карту нашли двое восьмиклассников - 13-летняя девочка и 14-летний подросток. Они расплатились находкой в местных магазинах. Дальнейшие обстоятельства выясняются.