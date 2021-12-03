Ранее судимая тулячка попалась на краже

Сообщение о краже в полицию поступило от продавцов магазина на улице Пролетарской Фото: Алексей ФОКИН

В Туле женщина украла из магазина спортивную куртку. Сообщение о краже в полицию поступило от продавцов магазина на улице Пролетарской оружейной столицы.

Сотрудники вычислили подозреваемую. Ей оказалась 51-летняя ранее судимая тулячка. Ее вскоре задержали и доставили в отделение. В преступлении она призналась.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.