Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 декабря 2021 8:49

Ранее судимая тулячка попалась на краже

Женщина пронесла мимо кассы спортивную куртку
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сообщение о краже в полицию поступило от продавцов магазина на улице Пролетарской

Сообщение о краже в полицию поступило от продавцов магазина на улице Пролетарской

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле женщина украла из магазина спортивную куртку. Сообщение о краже в полицию поступило от продавцов магазина на улице Пролетарской оружейной столицы.

Сотрудники вычислили подозреваемую. Ей оказалась 51-летняя ранее судимая тулячка. Ее вскоре задержали и доставили в отделение. В преступлении она призналась.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.