Житель Тулы организовал в Узловой подпольное казино

Мужчина использовал более 75 компьютеров с доступом в интернет и специальными программами для азартных игр Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовные дела по статье незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Как установило следствие, с июля по октябрь 2021 года в двух помещениях в Узловой подозреваемый 40-летний туляк организовал и проводил азартные игры. Для этого он использовал более 75 компьютеров с доступом в интернет и специальными программами для таких игр.

Подпольный бизнес мужчины пресекли сотрудники регионального УМВД. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Игровое оборудование отправлено на экспертизу. За такую деятельность мужчине грозит несколько лет лишения свободы.