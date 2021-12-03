Кому в Туле отключили электричество 3 декабря

Отключения связаны с проведением различных работ Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 3 декабря, в Туле отключат электроэнергию по ряду адресов. Это связано с проведением различного рода работ:

- текущий ремонт электрооборудования;

- кронирование и удаление аварийных деревьев;

- обрезка деревьев;

- перетяжка проводов и др.

Так, с 9:00 до 17:00 без электричества будут дома по адресам:

- ул. Маргелова, 65, 66, 70, 82, 62;

- Калужское ш., 3-а, 2-а;

- Тополиный пр-зд;

- Соловьиный пр-зд;

- ул. Лесная опушка;

- ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.);

- ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.);

- ул. Панфиловцев, 26, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.);

- ул. Краснодонцев, 38-59.

Мясново:

- 5-й Полюсный пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 8-а, 10, 12, 21, 33;

- 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.);

- 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-д, 2-8 (чётн.);

- 18-й пр-зд, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.);

- ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.);

- 6-й Полюсный пр-зд, 11;

- 11-й пр-зд, 1-а-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.);

- 12-й пр-зд, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8;

- 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.);

- 17-й пр-зд, 1-28;

- ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.);

- ул. Чмутова, 84, 88;

- ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 1-43 (нечётн.);

- 4-й Клинской пр-зд, 1-12, 8-а;

- 3-й Клинской пр-зд, 5, 9.

п. Косая Гора:

- Орловское ш., 11, 15, 13.

п. Угольный:

- ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечётн.);

- ул. Кирпичная, 29-а, 16-30 (чётн.), 17-29 (нечётн.).