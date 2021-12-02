Фото: администрация Тулы

В тульских автобусах появились валидаторы, сообщает городская администрация. В настоящий момент в порядке эксперимента они установлены на двух машинах, следующих по маршруту № 26.

Сейчас их отлаживают и настраивают весь функционал устройств. Терминалы установлены на поручнях около дверей. По ним можно заплатить банковской или транспортной картой, а также телефоном с NFC.

Тестирование будет проходить в течение трех месяцев, после его успешного завершения такие валидаторы установят во всем городском транспорте.