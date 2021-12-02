За сутки мошенники выманили у жителей Тульской области более 5 миллионов рублей

Неизвестные звонят по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо же оплатить какие-то товары или услуги Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки мошенники выманили у жителей Тулы и области 5 миллионов 338 тысяч рублей. Схема проста - неизвестные звонят по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо же оплатить какие-то товары или услуги.

Одной из жертв злоумышленников стала 50-летняя тулячка. Ей позвонили якобы сотрудники банка и убедили женщину перевести деньги на их лицевые счета. Жительница Тулы подвох заметила только тогда, когда с ее счета списали 1 миллион 861 тысячу рублей, а потом мошенники исчезли.

Полиция Тульской области просит граждан быть бдительными, никому не называть данные своих банковских карт, а перед крупными денежными операциями советоваться с родственниками и близкими. Напомним, что банковским работникам запрещено выяснять у клиентов какие-либо сведения о их счетах, а «защищенных счетов» и вовсе не существует.