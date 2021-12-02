Отбывший наказание житель Одоева снова отправится в колонию за угрозу убийством

Преступник пытался скрыться от наказания в Петербурге Фото: Алексей ФОКИН

В Суворове осудили местного жителя за хищение огнестрельного оружия, угрозу убийством и оставление поднадзорным места жительства.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 9 февраля обвиняемый пришел в гости к своему знакомому. Мужчины выпили, и тогда подсудимый, улучив момент, когда за ним никто не наблюдает, украл из специального сейфа для оружия пистолет Иж-79-9Т, принадлежащий его приятелю. После этого мужчина ушел.

Позже, в тот же день, обвиняемый, будучи так же пьян, пришел в кафе-пиццерию загородного клуба «Владимир», находящегося в деревне Суворовского района. Там он хотел поговорить со своей сожительницей, с которой поссорился утром, и начал угрожать ей убийством, показав при этом украденный пистолет. Мужчина вел себя настолько агрессивно, что женщина по-настоящему испугалась, что он ее убьет.

Выяснилось также, что обвиняемый был ранее судим, отбыл наказание и в момент угрозы убийством находился под административным надзором с ограничениями, по которым ему запрещалось выезжать за пределы города. Однако после угроз мужчина покинул Суворов и скрывался до тех пор, пока в июле 2021 года его не обнаружили полицейские в Петербурге.

Суворовский районный суд за совокупность преступлений приговорил мужчину к 4 годам колонии особого режима. До вступления приговора в силу житель Суворова остается под стражей.