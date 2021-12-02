Проверку провел региональный Роспотребнадзор Фото: Алексей ФОКИН

В Одоеве в больнице, детском саду и двух магазинах нашли коронавирусные нарушения. Проверку провел региональный Роспотребнадзор.

Выяснилось, что в ГУЗ «Одоевская ЦРБ им. П.П.Белоусова», детском саду «Березка», магазинах «Пятерочка», «Красное и Белое» не было разметки о соблюдении дистанции в полтора метра, или же она частично стерлась. Кроме того, сотрудники учреждений и магазинов не надевали маску полностью на рот и нос, а также не было организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний.

В связи с выявленными нарушениями ведомство подало в суд несколько административных дел. Суд состоится 3 декабря в Одоеве.