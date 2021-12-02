Туляков приглашают принять участие в городском конкурсе «Новогодняя креативная елка – 2022»

Украшение и композиция могут быть любыми Фото: Алексей ФОКИН

Жителей Тулы приглашают поучаствовать в конкурсе-фестивале «Новогодняя креативная елка – 2022». Он пройдет с 27 декабря 2021 по 7 января 2022 года.

Желающие могут подать заявку до 17 декабря в управление культуры и туризма администрации Тулы по электронной почте kultura@cityadm.tula.ru.

Украшение и композиция могут быть любыми, единственное требование - елка должна быть высотой не менее 2 метров и устойчивой. Устанавливают ее участники самостоятельно с 20 по 24 декабря на территории, которую определит комитет.

Победителей определят по итогам общественного голосования на официальном сайте городской администрации. Оно пройдет с 27 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. Его результаты будут известны 7 января.

Победителей конкурса-фестиваля ждут фирменные грамоты и денежные премии:

- за 1 место – 100 000 рублей;

- за 2 место – 50 000 рублей;

- за 3 место – 30 000 рублей.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.