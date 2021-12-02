В Туле 2 декабря несколько квартир останутся без газа

Отключения связаны с проверкой газового оборудования Фото: Алексей ФОКИН

В декабре по некоторым адресам Тулы отключат газоснабжение из-за работ по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов.

Так, сегодня, 2 декабря, с 12:00 до 18:00 без газа останутся квартиры по адресам:

- ул. Дм. Ульянова, 21/30;

- ул. Революции, 30/21.

Если вы не можете быть дома в день проверки, находитесь на самоизоляции и карантине, сообщите об этом в службу газа заранее. Вы также можете вызвать мастера в любое удобное вам время по телефонам -36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.