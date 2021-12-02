Под Новомосковском 18-летний парень украл мопед

В полицию обратилась хозяйка краденного транспорта Фото: Алексей ФОКИН

Под Новомосковском молодой парень украл мопед. В полицию обратилась жительница деревни Маклец, которая рассказала, что из гаража возле ее дома украли мопед марки «Альфа».

Оперативники установили личность злоумышленника, вычислили, где он находится. Оказалось, что мопед украл 18-летний местный парень. Как считает следствие, он проходил мимо гаража, увидел мопед и решил его украсть. Для этого юноша сломал деревянную дверь и проник в помещение.

В подтверждение версии мопед нашли при подозреваемом, и сам он в краже признался. Сотрудники полиции выясняют все подробности происшествия.