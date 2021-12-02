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Общество2 декабря 2021 13:55

В Веневе спасатели нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Боеприпас обнаружили в микрорайоне Южный
Елена Иргиз
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Спасатели напоминают жителям и гостям Тульской области о правилах безопасности в случае такой находки

Спасатели напоминают жителям и гостям Тульской области о правилах безопасности в случае такой находки

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области региональные спасатели обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибром 30 мм обнаружили в микрорайоне Южный в Веневе.

Спасатели напоминают жителям и гостям Тульской области: в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда нельзя подходить к нему и тем более прикасаться. Сразу же звоните в службу спасения или полицию.

В случае любого чрезвычайного происшествия вы можете позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам "01" или "112".