В Веневе спасатели нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Спасатели напоминают жителям и гостям Тульской области о правилах безопасности в случае такой находки Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области региональные спасатели обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибром 30 мм обнаружили в микрорайоне Южный в Веневе.

Спасатели напоминают жителям и гостям Тульской области: в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда нельзя подходить к нему и тем более прикасаться. Сразу же звоните в службу спасения или полицию.

В случае любого чрезвычайного происшествия вы можете позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам "01" или "112".