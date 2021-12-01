Туляков приглашают на премьерный показ нового сезона сериала «Универ»

Кадр из сериала «Универ. 10 лет спустя» Фото: материалы пресс-служб

Туляки и гости города могут бесплатно посмотреть новый сезон сериала «Универ». Продолжение ситкома, где герои встречаются десять лет спустя, обещает стать лирической комедией с элементами драмы о новых проблемах повзрослевших героев.

Показ премьерных эпизодов нового сериала можно будет посмотреть в кинотеатре Синема Парк Макси (Пролетарская улица, 2). Показ будет открытым - бесплатным для всех желающих. Для этого нужно только зарегистрироваться на TimePad (подробности и правила посещения можно прочитать, перейдя по ссылке).

Сюжет сериала «Универ. 10 лет спустя» перебрасывает зрителей в будущее, где их любимые герои уже давно покинули студенческое общежитие и начали жить взрослой жизнью, которая порой оказывается весьма суровой.

Премьера «Универа. 10 лет спустя» состоится 3 декабря в 20:00.