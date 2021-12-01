В Тульской области на месте свалок появятся лесопарковые зон

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В Тульской области на полигоны будут вывозить меньше мусора. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии на ежегодной конференции.

В планах ведомства - создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Самый эффективный способ избавиться от мусора - использовать его вторично. В регионе уже работают три станции переработки ТКО, их общая мощность - 540 тысяч тонн.

В ближайшие годы планируется создание еще 450 таких площадок в Туле, Щекине, Узловой и Новомосковске.

Ликвидируют в области и крупные свалки. Уже сейчас расчищена территория 23 площадок сброса отходов на площади в 60 гектаров. К 2026 уберут еще 10 свалок. Часть из них рекультивируют, а после восстановления почвы на них высадят деревья и кустарники, сделав лесопарковые зоны.