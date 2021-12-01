Житель Кимовска получил 11 лет колонии за переданный пакет с наркотиками

Обвиняемый и сам принимал наркотики Фото: Алексей ФОКИН

В Кимовске осудили местного наркомана, который передал пакет с наркотиками приятелю. Уголовное дело рассмотрел местный суд.

В суде выяснилось, что 43-летний житель Кимовска 12 июля 2021 года передал своему знакомому 3 упаковки с наркотиками. Общая масса их составила 2,14 граммов. Их изъяли сотрудники отдела по борьбе с наркотиками отделения МВД в Донском. Обвиняемый и сам принимал наркотики и в тот же день приобрел 12,54 граммов наркотического средства, которое отнес домой, где его и нашли сотрудники полиции на следующий день.

Теперь по приговору суда житель Кимовска отправится в колонию строгого режима на 11 лет. Приговор может быть обжалован в установленные сроки.