Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 декабря 2021 11:33

Житель Кимовска получил 11 лет колонии за переданный пакет с наркотиками

Дома у мужчины нашли почти 13 граммов наркотиков
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обвиняемый и сам принимал наркотики

Обвиняемый и сам принимал наркотики

Фото: Алексей ФОКИН

В Кимовске осудили местного наркомана, который передал пакет с наркотиками приятелю. Уголовное дело рассмотрел местный суд.

В суде выяснилось, что 43-летний житель Кимовска 12 июля 2021 года передал своему знакомому 3 упаковки с наркотиками. Общая масса их составила 2,14 граммов. Их изъяли сотрудники отдела по борьбе с наркотиками отделения МВД в Донском. Обвиняемый и сам принимал наркотики и в тот же день приобрел 12,54 граммов наркотического средства, которое отнес домой, где его и нашли сотрудники полиции на следующий день.

Теперь по приговору суда житель Кимовска отправится в колонию строгого режима на 11 лет. Приговор может быть обжалован в установленные сроки.