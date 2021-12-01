В Тульской области от штормового ветра пострадал один человек

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий вы можете обратиться в Единую службу спасения Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области после циклона «Буран» со штормовым ветром упало 120 деревьев в 16 городах и поселках. О последствиях прошедшей стихии рассказали в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что от падения одного дерева пострадал один человек, ему помощь оказали на месте. Также было повреждено 10 машин, местами обрушилась кровля санатория «Иншинка». Погибших и пострадавших в этом инциденте нет.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. В настоящее время электроснабжение восстановлено во всех поселках и деревнях, ведется отдельная работа по заявкам.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сразу же звоните в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».