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Происшествия1 декабря 2021 8:51

В Тульской области двое полицейских попались на взятке

Их пыталась подкупить женщина-наркодилер
Елена Иргиз
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Оба сотрудника уволены и арестованы

Оба сотрудника уволены и арестованы

Фото: Алексей ФОКИН

В МВД Тульской области сотрудники собственной безопасности выявили коррупцию, на которой попались бывшие оперативники уголовного розыска одного из районных отделов.

По предварительным данным, с мая 2020 по март 2021 года двое сотрудников получили от женщины-наркодилера взятку за то, чтобы ее и ее подельника не привлекали к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по области, оба сотрудника уволены и арестованы. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.