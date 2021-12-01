В Тульской области двое полицейских попались на взятке

Оба сотрудника уволены и арестованы Фото: Алексей ФОКИН

В МВД Тульской области сотрудники собственной безопасности выявили коррупцию, на которой попались бывшие оперативники уголовного розыска одного из районных отделов.

По предварительным данным, с мая 2020 по март 2021 года двое сотрудников получили от женщины-наркодилера взятку за то, чтобы ее и ее подельника не привлекали к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по области, оба сотрудника уволены и арестованы. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.