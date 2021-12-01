Житель Одоева осудили за подкуп начальника миграционной службы

В суде обвиняемый вину признал частично Фото: Алексей ФОКИН

Одоевский районный суд вынес приговор мужчине за дачу взятки. Он пытался подкупить работника миграционной службы.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 17 августа обвиняемый в разговоре по телефону предложил начальнику отделения по вопросам миграции взятку в 60 000 рублей за постановку на учет гражданина Нигерии, а также за разрешение на его временное проживание на территории России. Часть взятки мужчина передал 30 августа – 25 00 рублей и две коробки конфет, после чего злоумышленника задержали.

В суде обвиняемый вину признал частично. Его приговорили к 1,5 годам колонии общего режима.