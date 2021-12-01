В Туле на 50 000 рублей оштрафовали управляющего «Додо пиццей»

Пиццерию проверил региональный Роспотребнадзор
Фото: Алексей ФОКИН
Советский районный суд рассмотрел административное дело в отношении управляющего ООО «ФудСервис». Мужчина обвинялся в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Региональный Роспотребнадзор 2 ноября 2021 года проверил пиццерию «Додо пицца» на проспекте Ленина около центрального автовокзала. Инспекция выявила различные коронавирусные нарушения, в том числе:
- не проводилась регулярная (каждые 2-4 часа) дезинфекция контактных поверхностей, а сама обработка нигде не регистрируется;
- в обеденном зале на 2 этаже нет обеззараживателя воздуха;
- в зоне приема заказов нет разметки на полу для соблюдения социальной дистанции посетителями;
- перед началом смены сотрудникам не измеряют температуру;
- в гигиенический журнал вносятся недостоверные сведения о здоровье сотрудников: так, к работе допустили стажера с ожогами на пальцах рук, написав при этом, что он здоров;
- в подсобных помещениях заведения грязно.
Суд постановил привлечь к ответственности управляющего пиццерией и назначить ему штраф в 50 000 рублей.