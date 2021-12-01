Бывшая уголовница из Щекина зарезала сожителя

Фото с места преступления Фото: материалы пресс-служб

Следователи в Щекине возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В нем обвиняется местная жительница.

По предварительным данным следствия, 25 ноября 2021 года в квартире на улице Лукашина 35-летняя ранее судимая женщина ударила своего 49-летнего сожителя ножом в грудь. Конфликт произошел на почве ревности.

Мужчина с ножевым ранением был доставлен в больницу, однако врачам спасти его жизнь не удалось.

Сейчас женщина арестована. Ведется следствие.