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Происшествия1 декабря 2021 7:34

Бывшая уголовница из Щекина зарезала сожителя

Конфликт случился на почве ревности
Елена Иргиз
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Фото с места преступления

Фото с места преступления

Фото: материалы пресс-служб

Следователи в Щекине возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В нем обвиняется местная жительница.

По предварительным данным следствия, 25 ноября 2021 года в квартире на улице Лукашина 35-летняя ранее судимая женщина ударила своего 49-летнего сожителя ножом в грудь. Конфликт произошел на почве ревности.

Мужчина с ножевым ранением был доставлен в больницу, однако врачам спасти его жизнь не удалось.

Сейчас женщина арестована. Ведется следствие.