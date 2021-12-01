Из-за сильного ветра в Тульской области более 100 населенных пунктов остались без электричества

Из-за сильного ветра в Тульской области 30 ноября более 100 населенных пунктов остались без электричества. Виной тому стал циклон «Бенедикт». Все спасательные службы работают в режиме «повышенной готовности».

Кроме нарушения электроснабжения от порывов штормового ветра упали 78 деревьев в 12 муниципальнх образованиях. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Тульской области, руководитель оперативного штаба Игорь Сазонов на совещании в ведомстве. Спасатели проводят работу по восстановлению электричества. ъ

Также на базе МЧС сформировали группировку сил для реагирования на экстренные ситуации в регионе. В нее вошли более 2 200 человек и 890 единиц техники из числа спасательных формирований, дорожных служб, ГИБДД и скорой медицинской помощи.