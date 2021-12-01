В Богородицком районе инспектор минприроды пойдет под суд за служебный подлог

Уголовное дело рассмотрит Богородицкий межрайонный суд Фото: Алексей ФОКИН

Жителя Богородицкого района отправят на скамью подсудимых за служебный подлог. Мужчина подделал несколько официальных документов.

По версии следствия, бывший инспектор 1 категории отдела по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области в 2019-2020 годах дома изготовил на собственном цветном принтере копии 6 бланков разрешений на охоту на пушных животных. Позже обвиняемый вписал в эти разрешения имена охотников, которые не проходили соответствующую процедуру оформления и не оплачивали госпошлину, внеся таким образом в официальные документы ложные сведения.

Следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит Богородицкий межрайонный суд.