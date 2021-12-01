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Общество1 декабря 2021 6:34

В Щекине 26-летний мужчина избил приятеля до смерти

Ссора вспыхнула во время пьяного застолья
Елена Иргиз
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За такое преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

За такое преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Алексей ФОКИН

В Щекине молодой мужчина без определенного места жительства пойдет под суд за избиение до смерти. Драма разыгралась во время пьяного застолья.

По предварительным данным следствия, 11 сентября 2021 года 26-летний мужчина без определенного места жительства выпивал со своим приятелем у него дома в Щекинском районе. Во время вспыхнувшей ссоры из-за пьяного застолья обвиняемый ударил своего знакомого много раз руками и ногами по жизненноважным органам. От полученных повреждений 52-летний мужчина скончался на месте.

Уголовное дело рассмотрит Щекинский районный суд. За такое преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.