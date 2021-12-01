Житель Воловского района угнал автомобиль и поехал на свидание

Суд приговорил угонщика к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области осудили жителя Воловского района за угон автомобиля. Мужчина позаимстовал транспорт для встречи с девушкой, но она не состоялась.

На суде выяснилось, что ранее судимый за кражи 28-летний местный житель в деревне Кадное Каменского района угнал «ВАЗ 21043». На нем он поехал в Москву на свидание к девушке, однако в пути в баке закончился бензин, и мужчине пришлось оставить «четверку» на обочине дороги около поселка Октябрьский под Тулой.

Суд приговорил угонщика к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.