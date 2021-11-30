В Тульской области ожидается штормовой ветер

В случае любой беды вы можете звонить в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112»

В Тульской области спасатели объявили метеопредупреждение. В регионе в течение дня 30 ноября ожидается штормовой юго-западный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

Во время сильного ветра спасатели рекомендуют избегать шатких строений или слабозакрепленных конструкций, а также сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач. Машину же лучше и вовсе поставить в гараж.

В случае любой беды вы можете звонить в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».