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Общество30 ноября 2021 12:48

В Тульской области ожидается штормовой ветер

Спасатели объявили метеопредупреждение
Елена Иргиз
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В случае любой беды вы можете звонить в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112»

В случае любой беды вы можете звонить в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112»

В Тульской области спасатели объявили метеопредупреждение. В регионе в течение дня 30 ноября ожидается штормовой юго-западный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

Во время сильного ветра спасатели рекомендуют избегать шатких строений или слабозакрепленных конструкций, а также сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач. Машину же лучше и вовсе поставить в гараж.

В случае любой беды вы можете звонить в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».