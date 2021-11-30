Кому в Туле отключат газ в декабре

Это связано с работами по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов Фото: Алексей ФОКИН

В декабре по некоторым адресам Тулы отключат газоснабжение из-за работ по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов.

Так, без газа останутся квартиры по адресам:

1 декабря, с 12:00 до 18:00:

- ул. Михеева, 14.

2 декабря, с 12:00 до 18:00:

- ул. Дм. Ульянова, 21/30;

- ул. Революции, 30/21.

6 декабря, с 10:00 до 18:00:

- ул. Ак. Обручева, 3, корп. 1;

- ул. Первомайская, 3;

- ул. Кутузова, 90.

7 декабря, с 10:00 до 18:00:

- ул. Ак. Обручева, 5;

- ул. Первомайская, 15/116, корп. 1;

- ул. Вересаева, 116/15, корп. 1;

- ул. Кутузова, 90.

8 декабря, с 10:00 до 18:00:

- ул. Станиславского, 20;

- ул. Кутузова, 90.

9 декабря, с 10:00 до 17:00:

- ул. Кутузова, 90.

13 декабря, с 10:00 до 18:00:

- ул. Станиславского, 14;

- ул. Первомайская, 52;

- ул. Металлургов, 45в.

14 декабря, с 10:00 до 18:00:

- пр. Ленина, 147, корп. 2;

- ул. Гоголевская, 76;

- ул. Металлургов, 45в.

15 - 16 декабря, с 10:00 до 17:00:

- ул. Металлургов, 45в.

20 - 21 декабря, с 10:00 до 17:00:

- ул. Приупская, 21а.