Кому в Туле отключат газ в декабре

Это связано с работами по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов
Фото: Алексей ФОКИН
В декабре по некоторым адресам Тулы отключат газоснабжение из-за работ по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов.
Так, без газа останутся квартиры по адресам:
1 декабря, с 12:00 до 18:00:
- ул. Михеева, 14.
2 декабря, с 12:00 до 18:00:
- ул. Дм. Ульянова, 21/30;
- ул. Революции, 30/21.
6 декабря, с 10:00 до 18:00:
- ул. Ак. Обручева, 3, корп. 1;
- ул. Первомайская, 3;
- ул. Кутузова, 90.
7 декабря, с 10:00 до 18:00:
- ул. Ак. Обручева, 5;
- ул. Первомайская, 15/116, корп. 1;
- ул. Вересаева, 116/15, корп. 1;
- ул. Кутузова, 90.
8 декабря, с 10:00 до 18:00:
- ул. Станиславского, 20;
- ул. Кутузова, 90.
9 декабря, с 10:00 до 17:00:
- ул. Кутузова, 90.
13 декабря, с 10:00 до 18:00:
- ул. Станиславского, 14;
- ул. Первомайская, 52;
- ул. Металлургов, 45в.
14 декабря, с 10:00 до 18:00:
- пр. Ленина, 147, корп. 2;
- ул. Гоголевская, 76;
- ул. Металлургов, 45в.
15 - 16 декабря, с 10:00 до 17:00:
- ул. Металлургов, 45в.
20 - 21 декабря, с 10:00 до 17:00:
- ул. Приупская, 21а.